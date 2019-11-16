Binlerce kişi tirit kuyruğunda

Şanlıurfa'da, Haliliye Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 5'incisi düzenlenen tirit ziyafetinde, binlerce kişiye yöresel tirit ikramında bulunuldu.

Haliliye Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, Şanlıurfa'nın yöresel lezzeti olan tirit ikramı, bu yıl 5'inci kez düzenlendi. Hazreti İbrahim Camiinde düzenlenen Haliliye Belediyesi 5. Geleneksel Tirit Ziyafetine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Haliliye Müftüsü İbrahim Halil Okulu ile sanayi esnafı ve binlerce vatandaş katıldı.

Tirit ziyafetiyle ilgili açıklama yapan Haliliye Müftüsü İbrahim Halil Okulu, "Her yıl düzenlenen faaliyet bu yılda coşkuyla icra edildi. Bu vesileyle gelecek yıllarda da, bu faaliyetlerimizin devamını diliyoruz. Emeği geçen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a çok çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kulandı.

Okunan dualar eşliğinde binlerce kişiye verilen tirit ziyafetine katılan vatandaşlarda, Şanlıurfa'nın geleneklerini yaşattığı için yetkililere teşekkür etti.

Uzun kuyruk oluşturan binlerce vatandaş aynı sofrada tirit ikramından tattı.

Kaynak: İHA