Binlerce kişinin beklediği haber geldi! Aralık'ta 17 bin 689 kişi

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı yaptığı çalışmalar sonucunda, 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamlandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiği ve karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağı belirtildi.

17 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atamayla ilgili talep Cumhurbaşkanlığı'na gönderilirken, kılavuzun Aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de yaptığı açıklamada, atamalar için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.