Binlerce kişiye eğitim imkanı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak en fazla önemsediğimiz konuların başında eğitim geliyor. Her yaştan vatandaşımıza sağladığımız eğitim olanaklarını artarak devam ettireceğiz" dedi.

Her yaştan kişiye sunduğu eğitim olanaklarıyla kişilerin hayatına önemli katkılar sunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2018 yılında eğitim konusunda yürütülen çalışmaları rakamsal verilerle anlattı. Belediye olarak eğitim konusunu çok önemsediklerini dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, aile merkezleri, gençlik kütüphaneleri ve sosyal tesisler bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Aile merkezleri büyük ilgi görüyor

Kadınların ekonomik hayata meslek sahibi olarak entegre olmaları ve ekonomik özgürlüklerini elde etmelerini sağlamak adına çalıştıklarını vurgulayan Başkan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde, Kuran-ı Kerim, Arapça, açık öğretim, iğne oyası, Antep işi makine nakşı, anasınıfı, giyim dikişi, mefruşat, aile eğitimi, okuma-yazma, kuaförlük, 4-6 yaş çocuk eğitimi, altın tel, miyoki takı tasarım, sabun, 3 boyutlu resim, ahşap boyama, kara kalem çalışması, pasta, alüminyum folyo kursları açtık. Aile merkezlerinde aynı zamanda aile danışmanlığı ve seminerleri periyodik olarak düzenlendi. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren aile merkezlerinden 2018 yılı içerisinde toplam 23 bin 60 kişi yararlandı" dedi.

Eğitimin niteliğine katkı sunuyoruz

Her yaştan kişiye ücretsiz eğitim imkanı sunduklarının altını çizen Fadıloğlu, "Aile merkezlerimiz bünyesinde oluşturduğumuz ana sınıflarında 2018 yılı içerisinde bin 356 öğrenci faydalandı. Bu öğrencilerimizin tamamına ücretsiz kırtasiye yardımında bulunduk.795 kişiye farklı branşlarda İşkur destekli kurslar verdik. Bünyemizde hizmet veren gençlik kütüphanelerinde 2018 yılında 12 bin 386 öğrenci faydalandı. Aile merkezlerimiz bünyesinde 993 kişiye kişisel gelişim ve aile danışmanlığı hizmeti verdik. Okuma-yazma kurslarımızda bin 500 vatandaşımızı verdiğimiz eğitimlerle okuryazar yaptık. Öğrencilerimize, 2018 yılı içerisinde 10 bin adet ÖSYM taban puan kitapçığı, 2 bin adet deneme ve seviye tespit kitapçığı ile 3 bin adet tatil kitabını ücretsiz olarak dağıttık" diye konuştu.

Kaynak: İHA