Binlerce kişiyi dolandırmıştı! Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk'tan flaş hamle: Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu!

Son dakika haberi... Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde teslim olduğu bildirildi.

YAYIMLADIĞI VİDEODA 'TESLİM OLACAĞIM' DEMİŞTİ

Aydın, kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Tosuncuk lakaplı 30 yaşındaki Mehmet Aydın, dün akşam saatlerinde avukatları aracılığıyla, ''Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım." ifadelerini kullandığı bir video yayımlamıştı.

İşte Mehmet Aydın'ın o açıklaması:

"Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık.

Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur.''

Dün yayımladığı bu açıklamanın ardından bugün, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Başkonsolosluğu'na giden Aydın'ın burada teslim olduğu öğrenildi.