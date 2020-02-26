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Binlerce tel ve çivi, Maltepe’de filografi sergisinde birleşti

Emekli diş hekimi ve filografi sanatçısı Firuzan Başbahçıvan'ın "Sevdalı Renklerin Ahengi" isimli ikinci kişisel sergisi, Prof.

Binlerce tel ve çivi, Maltepe’de filografi sergisinde birleşti

Emekli diş hekimi ve filografi sanatçısı Firuzan Başbahçıvan'ın "Sevdalı Renklerin Ahengi" isimli ikinci kişisel sergisi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı. Başbahçıvan, Ortadoğu'da doğan Avrupa ve Uzak Doğu'ya yayılan, çivi ve telin maharetli ellerde şekil verildiği, emek ve sabır isteyen filografi sanatını, televizyonda gördüğü bir program vasıtasıyla tanıdığını söyledi. Emekli olduktan sonra hayran kaldığı sanatı yapmaya karar verdiğini ifade eden Başbahçıvan, eserlerinde Türk kültürünü ve motiflerini tanıtmaya özen gösterdiğini paylaştı. Başbahçıvan'ın nazar boncuğu, hayat ağacı ve lale, gül temalı eserleri, İstanbul'un simgelerine yer verdiği tabloları büyük beğeni topladı. Başbahçıvan'ın sergisi 2 Mart'a kadar Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Binlerce tel ve çivi, Maltepe’de filografi sergisinde birleşti

Binlerce tel ve çivi, Maltepe’de filografi sergisinde birleşti

Kaynak: İHA




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