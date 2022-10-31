Binnaz isminin anlamı nedir, Binnaz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Binnaz isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Binnaz ismi ne demek, Binnaz ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Binnaz isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Binnaz İsminin anlamı nedir? TDK Binnaz anlamı:

Binnaz ismi Türk Dil Kurumunda Çok nazlı, cilveli olarak tanımlandırılmıştır.

Binnaz İsmi Kuranda geçiyor mu?

Binnaz ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Binnaz isminin kökeni:

Binnaz ismi Türkçe+Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 13185 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Binnaz isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Binnaz isminin rengi:

Bebek Mavisi

Binnaz ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Binnaz isminin Harf Analizi Nedir ?

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Binnaz ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

N : Sağduyulu, utangaç

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

Binnaz isminin Numerolojisi Kaçtır?

Binnaz ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

İ : 12

N : 17

N : 17

A : 1

Z : 29

= 78 – Binnaz İsminin Numeroloji Toplamı 78’dir.

Binnaz isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Binnaz ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Binnaz isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2 İ: 9 N: 5 N: 5 A: 1 Z: 8 = 30

3 + 0 = 3 Kader sayısıdır

Binnaz isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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