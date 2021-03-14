Her hafta yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı ile ilgili dikkat çeken iddia sosyal medyayı salladı. Peki Binnur Kaya Masumlar Apartmanı'nda mı oynayacak? | Binnur Kaya Masumlar Apartmanı'na mı geçiyor? İşte ayrıntılar...

BİNNUR KAYA MASUMLAR APARTMANI'NDA MI OYNAYACAK?

Her bölümüyle izleyiciyi ekrana bağlayan TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. TV8'in Kırmızı Oda dizisinde doktoru canlandıran Binnur Kaya'nın, aynı yazarın kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı'na geçeceği öne sürüldü.

BİNNUR KAYA MASUMLAR APARTMANI'NA MI GEÇECEK?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda'nın ardından TRT 1'de ekranlara gelen Masumlar Apartmanı da kısa sürede izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Kırmızı Oda ile Masumlar Apartmanı'nın yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor.

2 büyük yapımın imzasını taşıyan OGM Pictures'ın Masumlar Apartmanı dizisine flaş bir transfer ismi geçireceği öne sürüldü. TRT 1'in çok konuşulan dizisi Masumlar Apartmanı ve TV 8'in Kırmızı Oda'sına ilişkin ortaya atılan iddia çok konuşuldu.

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan ve OGM Pictures imzası taşıyan yapımların büyük ilgi görmesi nedeniyle bu fikrin doğduğu iddia edildi.

Masumlar Apartmanı'nın 25. bölümünde İnci, Han'dan psikiyatriste gitmesini istemişti. Masumlar Apartmanı 25. bölümde, Han'ın çocukluktan bu yana yaşadığı travmaları sebebiyle kağıt-çöp toplamaya çıktığını öğrenen İnci, eşine yardımcı olmak için onu bir psikiyatriste yönlendirmek istiyor. İnci, Han'a bu teklifi yaparken, "Psikiyatr kadın, yeri de Taksim'de" ifadelerini kullanıyor.

Masumlar Apartmanı 25. bölümde yaşanan bu gelişme, Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın diziye konuk olacağı iddialarını gündeme getirdi.

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, OGM Pictures'in çektiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine aynı karakteri canlandırarak konuk olmuştu.