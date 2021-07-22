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BioNTech aşısı Delta varyantına ne kadar etkili? Araştırma ortaya koydu: İki doz şart!

İngiltere'de yapılan yeni araştırmaya göre, iki doz Pfizer-BioNTech Delta varyantına karşı yüzde 88, AstraZeneca ise yüzde 67 oranında etki sağlıyor.

BioNTech aşısı Delta varyantına ne kadar etkili? Araştırma ortaya koydu: İki doz şart!

İngiltere'de 19 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, BioNTech veya AstraZeneca aşısının koronavirüsün Delta varyantına karşı etkisi ölçüldü. 

Araştırmada, Delta'ya karşı tek doz BioNTech aşısının yüzde 36, tek doz AstraZeneca aşısının ise  yüzde 30 etki sağladığı ortaya konuldu. 

Araştırmada Delta'ya karşı iki doz BioNTech aşısının ise yüzde 88 oranında etkili olduğu yer aldı.  AstraZeneca aşısının iki doz vurulması halinde yüzde 74.5 oranında koruma sağladığı belirtildi. 

BioNTech aşısı Delta varyantına ne kadar etkili? Araştırma ortaya koydu: İki doz şart!

Öte yandan her iki aşının 'Alpha' olarak adlandırılan türe karşı etkileri de ölçüldü. Buna göre, Alpha enfeksiyonları karşısında Pfizer/BioNTech aşısının iki dozu yüzde 93.7, AstraZeneca aşısının iki dozu ise yüzde 74.5 oranında etkili olduğu saptandı. 

BioNTech aşısı Delta varyantına ne kadar etkili? Araştırma ortaya koydu: İki doz şart!

Araştırmacılar, bu verilerden yola çıkarak aşıların her iki dozunu da yaptırmanın önemine vurgu yaptı.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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