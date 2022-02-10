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BioNTech aşısı olanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı dördüncü doz aşı randevularını açtı

Sağlık Bakanlığı, üç doz BioNTech aşısını yaptırmasının üzerinden 3 ay geçen kişiler için dördüncü doz randevularını açtı.

BioNTech aşısı olanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı dördüncü doz aşı randevularını açtı

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm hızıyla sürüyor. Üçüncü doz aşılamanın geçtiğimiz aylarda başlamasının ardından dördüncü doz aşı için karar verildi.

Sağlık Bakanlığı, üç doz BioNTech aşısı yaptıran ve söz konusu sürenin üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar için dördüncü doz randevularını açtı. Buna göre dördüncü doz aşısını olmak isteyen Merkezi Hekim Randevu Sistemine giriş yaparak randevu alabilirler. 

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Bakanlığın yayımladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olan vatandaşlar pozitif vakayla temas etse dahi karantinaya alınmıyor. Hatırlatma dozunu olmayanlar ise eksik aşılı sayıldığı için karantinaya alınıyor. 

Aşı randevusu almak için tıklayınız. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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