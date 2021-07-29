Biontech aşısı olanlar dikkat! Uğur Şahin müjdeli haber verdi

Tüm dünyada etkisini sürdüren ve ortaya çıkan mutasyonlar ile güncelliğini sürekli koruyan koronavirüste yeni bir gelişme yaşandı. Ortaya çıkan delta varyantının yayılması sonucu tüm dünyada vaka sonuçları yeniden artarken Biontech'in CEO'su Türk bilim insanı Uğur Şahin'den açıklama geldi Şahin 3. doz Biontech aşısının Delta mutasyonuna karşı korumayı arttırdığını duyurdu.

11 KAT FAZLA ANTİKOR ÜRETİYOR

Şirketin çevrimiçi yapılan genel kurul toplantısının ardından yayınlanan verilere göre, 3'üncü doz aşının, 18-55 yaş arasındaki kişilerde Delta mutasyonuna karşı 2'inci doza kıyasla vücutlarının 5 kat fazla antikor ürettiği ifade edildi. Veriler, 3'üncü doz aşının 65-85 yaş arasındaki kişilerde Delta mutasyonuna karşı 2'inci doza kıyasla vücutlarının 11 kat fazla antikor ürettiğini gösterdi.

100 KAT ETKİLİ

Pfizer/BioNTech, 3'üncü dozun Delta mutasyonuna karşı 3 doz öncesine kıyasla 100 kata kadar etkili olduğunu ifade etti. Ayrıca yayınlanan verilere göre, üçüncü dozun virüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan Beta mutasyonuna karşıda daha yüksek antikor oluşturduğu ve 2'inci dozdan çok daha yüksek koruma sağladığına ifade edildi.

Öte yandan BioNTech, geçtiğimiz aralık ayından bu yana 1 milyar doz aşı sevkiyatını yaptığını ve bu yılki hedeflerinin yaklaşık 3 milyar dozluk bir üretim olduğunu açıkladı.

