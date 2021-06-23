BioNTech aşısı varyantlara karşı etkili mi? BioNTech aşısı Delta'ya karşı etkili mi?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı randevularında 25 yaşa kadar düştü. Aşı kampanyaları hızla devam ederken bir yandan da yurt dışı kaynaklı varyantlar korku salmaya başladı. Mutasyona uğramış virüsler salgını daha tehlikeli hale getirdiği biliniyor. İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan delta varyantı da Portekiz, Almanya, Fransa, Rusya ve İspanya'da yayılmaya devam ediyor. Endişeye neden olan varyantlar BioNTech aşısına olan merakı iyice arttırdı. Türkiye genelinde vatandaşlar en çok BioNTech aşısını tercih ediyor. Peki BioNTech aşısı varyantlara karşı etkili mi?

BİONTECH AŞISI VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ Mİ?

BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şahin, kendi ürettikleri koronavirüs aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında etkili olduğunu açıkladı.

Şahin, "Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok" diye konuştu.

Ancak aşılananların bağışıklığının zamanla azaldığı ve bu süreçte yeni varyantların ortaya çıktığını vurgulayan Uğur Şahin, "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Ancak, (üçüncü doz) takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz" dedi.

BioNTech kurucusu, bu yıl üç milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını belirterek, gelecek yıl ise bu rakamın daha da artacağını ifade etti.

DELTA KABUSU

İngiltere'de yüksek aşılama oranlarına rağmen, birkaç hafta içinde baskın hale gelen Delta varyantı, Portekiz'in başkenti Lizbon'un da hafta sonları kapatılmasına neden oldu. Öte yandan Rusya'nın başkenti Moskova'da şu anda Delta varyantının neden olduğu yeni enfeksiyonlar en yüksek seviyede.