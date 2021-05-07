Tüm dünyanın bir yılı aşkın süredir mücadele ettiği koronavirüse karşı geliştirilen ilaçlardan biri olan BioNTech aşısı hakkında araştırma yapılıyor. Vatandaşlar, Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech aşısının yan etkilerinin ne olduğu ve ne kadar sürdüğünü merak ediyor. Biz de haberimizde, Biontech aşısı yan etkileri nelerdir? Biontech aşısı yan etkileri ne kadar sürer? sorularının yanıtını derledik. İşte detaylar...

BİONTECH AŞISI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

BioNTech aşısı Türkiye'de uygulanmaya devam ediyor. BioNTech-Pfizer aşısının kullanımına ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından kılavuz yayımlandı. Aşı, en az dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacak. Aynı zamanda aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı anafilaksi (alerjik şok) öyküsü varlığında uygulanmayacağı belirtildi. Aşının ilk dozunun ardından anafilaksi öyküsü varlığında da ikinci dozun uygulanmayacağı duyuruldu.

Bakanlığın, aşının kullanımına ilişkin yayımladığı raporda aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ya da aşının ilk dozunu takiben anafilaksi dışı akut alerjik reaksiyon öyküsü varlığında aşının bir sonraki dozunun uygulanılmadan önce bir alerji/immünoloji uzmanına danışılması gerektiği bilgisi yer alıyor. Bazı durumlarda vatandaşların aşı vurulması ertelenecek. Bu durumlar; kişinin 38ºC ve üzeri ateşi olması, henüz kesin tanı konulamamış akut hastalıklar, kronik hastalıkların akut atakları sırasında olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilendirme metnine göre, şimdiye kadar koronavirüs aşıları için düzenlenen çalışmalarda ciddi yan etkilere rastlanılmadığı belirtildi. Aşılamanın ardından oluşan yan etkilerin sıklıkla hafif olduğu söylendi.

Aşılama sonrası oluşacak yan etkilerin yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkiler olduğu Sağlık Bakanlığınca ifade edildi. Öte yandan nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği belirtildi.

Söz konusu bilgilendirme metninde şu ifadeler yer almaktadır:

"Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir. Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır."

BİONTECH AŞISI YAN ETKİLERİ NE KADAR SÜRER?

Genellikle 12 ila 24 saat arasında ortaya çıkan ve aşının virüse karşı bağışıklığı geliştirdiğinin sinyali olan yan etkilerin ne kadar süreceği hakkında net bir bilgi yer almamaktadır.

AŞI KULLANIM KILAVUZU

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan BioNTech aşısının kullanım kılavuzunda şu ifadeler yer almaktadır:

"Gebelikte mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde uygulanabilir. İlk trimesterde uygulanmaması tercih edilir."

"Emzirme döneminde mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde uygulanabilir."

Kontrolsüz epilepsi ve Guillain-Barre Sendromu, transvers myelit gibi enfeksiyonla ve aşıyla "alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara takip eden klinisyen tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aşılama kararı verilir."

"İmmün suprese kişilere aşı yanıtının en iyi olabileceği zaman aralığını saptayabilmek için takip eden klinisyenin değerlendirmesine bağlı olarak aşı uygulanmalıdır."

"Trombositopeni ve kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanamaya neden olabilir."

"Kuduz, tetanos toksoidi içeren aşılarla, kızamık, hepatit-A/B aşıları gibi temas sonrası uygulanması gereken aşılarla zaman aralığı bırakılmaksızın uygulanabilir."

"Tüberkülin deri testi ise ya aşıyla aynı gün yapılmalı ya da aşı uygulamasından en az dört hafta sonrasına ertelenmelidir."

"Aşı kişiye oturur durumdayken uygulanmalıdır."

"Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişi bilgilendirilmeli ve 15 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır."

"Alerji öyküsü olan kişiler 30 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır."

"Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki gelişiminde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir."

"Aşı uygulaması öncesinde mutlaka karekod okutulmalıdır. Aşı uygulanan kişiye ait bilgiler “AŞILA” mobil uygulamasına kaydedilecektir."

"Pandemik COVID-19 aşılarının uygulanması sonrasında ortaya çıkabilecek erken ve geç istenmeyen etkiler Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS),Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) veya Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden bildirilecektir."