BioNTech aşısının antikor oluşturma oranı yüzde kaç? Uzman isimden flaş açıklama

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Esma Saatçi, Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech koronavirüs aşısına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Biontech aşılarının eksi 80 derecedeki dolaplarda muhafaza edildiğini ifade eden Uzman Dr. Esma Saatçi açıklamasında, "Tek doz aşının zayi olmaması için tek tek sayım yaparak, gelen hastalara aşıların uygulanması için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

SULANDIRIP UYGULANIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın kuruma temin ettiği Biontech aşılarının eksi 80 derecedeki dolaplarda muhafaza edildiğini ifade eden Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Esma Saatçi, bunu üretici firmanın önerileri doğrultusundan gerçekleştirdiklerini söyledi.

Saatçi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aşılarımız vatandaşlarımıza uygulayabilmek için öncelikli aşılarımızı oda sıcaklığında erittikten sonra sulandırıp gelen vatandaşlarımıza uyguluyoruz.

Bunun için iki tane hemşire arkadaşımızı görevlendirdik. Aşıların zayi olmaması için gelen hastalarımızın sayısına göre azar azar sulandırma yapılmaktadır. Tek doz aşının zayi olmaması için tek tek sayım yaparak, gelen hastalara aşıların uygulanması için çalışıyoruz. Bunun için randevu sistemine özen gösteriyoruz" dedi.

"AŞI OLMALILAR"

Dr. Saatçi, aşı yaptıracak kişilerin randevu aldıktan sonra, belirlenen zamanda hastanede olmaları gerektiğini belirterek, "Aşı onay formunu doldurmaları gerekir. Bu Bakanlığın istediği bir uygulama. Vatandaşlarımız TC numaralarını söyledikten sonra randevu alıp almadıklarını kontrol ediyoruz. Daha sonra o kişiler için sulandırdığımız aşılarımızı uyguluyoruz.

Vatandaşlarımız e-nabız sisteminden aşı durumlarını kendileri görebiliyor. En az 28 gün sonra ikinci doz aşı için randevu alabiliyorlar. Biontech aşısının yüzde 97'nin üzerinde antikor oluşturma özelliği var. Bu da güvenilir olduğunu, pandemiyi önlemede etkin olduğunu gösteriyor. Pandemi rakamlarının aşağı düşürülmesi için sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını olması gerekir" diye konuştu.