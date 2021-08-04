Biontech ve Sinovac tarih olacak! Koronavirüsten kaynaklanan tüm hastalıklara karşı etkili "evrensel aşı" üretiliyor

Koronavirüse karşı üretilen aşılar olsa da bilim insanları koronavirüsün tetiklediği tüm hastalıklara jarşı koruyucu bir çözüm arayışına girdi. Bu kapsamda evrensel aşı" üretimi hedefleniyor.

Covid-19'a neden olan virüs, 2003'te SARS ve ardından 2009'da MERS olarak karşımıza çıkmıştı. Şu an yaşadığımız süreç ile üçüncü kez büyük bir pandemiye neden olan virüsün, kökten çözülmesi hedefleniyor.. Bu tür hastalıklar hayvanlar ve insanlar arasındaki temastan yayıldığından dolayı, bilim insanları gelecekte koronavirüsten kaynaklanan farklı hastalıkların da ortaya çıkacağını tahmin ediyor.

2.5 MİLYAR STERLİN'LİK BİR BÜTÇE AYRILDI

Bu yılın başlarında, bulaşıcı hastalıklara karşı farklı aşılar geliştiren küresel bir ortaklık olan Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI), 'gelecekteki pandemi riskini ortadan kaldırmak' için 2.5 milyar sterlin değerinde bir yatırımda bulundu.

TÜM MUTASYONLARA KARŞI KORUYACAK

Bu proje, Koronavirsün daha bulaşıcı ve ölümcül türleri olarak karşımıza çıkan Güney Afrika ve Brezilya türleri de dahil olmak üzere tüm koronavirüs varyantlarına karşı bir aşı geliştirmek için bir VBI Vaccines şirketi ile 24 milyon sterlinlik bir ortaklık içeriyor.

İngiliz hükümetinden 276 milyon sterlinlik fon desteği alan CEPI, ayrıca SARS, MERS ve Covid-19 dahil olmak üzere tüm koronavirüs tiplerine karşı da koruma sağlamayı planlıyor.

İNSANLAR ÜZERİNDE DENENMEYE BAŞLADI

Tüm koronavirüs tiplerine karşı koruma sağlayacak bu aşı için insan denemelerine başlandı. Diğer taraftan söz konusu aşı, şimdiye kadar alınan sonuçlara göre SARS, MERS ve diğer koronavirüs tiplerine karş olumlu bir tepki verdi.

BAŞAK PROTEİNİ İLE BİRLEŞTİRİLDİ

ABD'de bulunan Walter Reed Ordu Araştırma Enstitüsü'nden (WRAIR) Kayvon Modjarrad, sivri ferritin nano parçacığı (SpFN) içeren bir aşı geliştirdi. Kandaki bir protein türü olan ferritinden elde edilen nano parçacıklar, koronavirüsün yüzeyinde başak proteinle iç içe geçirildi. Modjarrad ve diğer bilim insanları, koronavirus aşılarının bu sayede başak proteinin bağışıklık sistemimize birçok açıdan tekrar tekrar sunulduğunu belirtti.

YENİ TİP PROTEİNLER DE EKLENECEK

Bu tekrarlama ile birlikte, koronavirüsün tek bir versiyonunu değil, onun tüm varyantlarını ve hatta 2003 yılında SARS pandemisine neden olan SARS-CoV virüsünü de hedefleyebilen 'geniş nötralize edici antikor tepkileri' üretmesine neden olduğunu aktardı.

Şu anda insanlar üzerinde denemeleri devam eden aşıya, MERS-CoV gibi diğer koronavirüs tiplerinden ek başak proteinlerinin eklenmesi planlanıyor.