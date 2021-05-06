BioNTech'in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Özlem Türeci'den patent açıklaması: Fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına olumlu bakmıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede, geliştirdikleri aşı ile tüm dünyaya isimlerini duyuran BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci, ikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına ilişkin fikrini açıkladı.

"AŞI DOZU MİKTARININ ARTMASINI SAĞLAMAZ"

Kovid-19 salgınını daha hızlı bitirebilmek adına aşılar üzerindeki fikri mülkiyet haklarını koruyan patentlerin kaldırılması; ABD'nin destek açıklamasıyla yine gündemin ilk sıralarına yerleşirken ABD markası Pfizer ile koronavirüs aşısı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Programa katıldığı televizyon kanalı CNN'de, patent haklarının kaldırılmasının kötü bir fikir olduğunu beyan eden Türeci, fikir hayata geçirilse dahi gelecek 12 ay içinde hazır edilebilecek aşı dozu miktarının artmasını sağlamayacağını söyledi.

ABD VE RUSYA, KARARI DESTEKLEMEYE HAZIR

ABD Başkanı Joe Biden, aşılarla ilgili fikri mülkiyet hakları konusunda ülkesinin tutumunda değişikliğe giderek, bu hakların kaldırılması fikrine desteğini ifade etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD'nin destek verdiği bir fikri tartışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Rusya lideri Vladimir Putin, aynı şekilde Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyetinin kaldırılmasını desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da "Bu, Kovid-19 ile mücadelede muazzam bir an" ifadesiyle desteğini dile getirdi.

Dünya Ticaret Örgütü, en az 100 ülkenin desteklediği Kovid-19 aşıları ve ilaçları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması için teklif hazırlanmasını istiyor. Böyle bir durumda birçok ülkenin aşıları üretme imkanına sahip olacağı belirtiliyor.

Ancak birçok aşı üreticisi firma, aşı geliştirme çalıştırmalarına büyük yatırım yaptıklarını belirterek ve aşıların üretiminde kalitenin düşebileceğini gerekçe göstererek böyle bir teklife karşı çıkıyor.