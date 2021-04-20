Biotrend Enerji konsorsiyum üyeleri | Biotrend halka arz lot sayısı
Biotrend Enerji A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz i.in yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından 19 - 21 Nisan tarihleri arasında talep toplayacağını duyurdu. Bunun üzerine yatırımcılar, Biotrend Enerji A.Ş. konsorsiyum üyeleri | Biotrend halka arz lot sayısı konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
Türkiye'nin 11 ilinde, toplam 17 tesisi ve 293 çalışanı ile yıllık 300 milyon kWh enerji üretimi sağlayan Biotrend Enerji'nin 19 - 20 - 21 Nisan tarhilerinde talep toplayacağını duyurmasının ardından 38 kurumdan oluşan konsorsiyum üyeleri de merak konusu oldu. Yatırımcılar tarafından en çok arananlar listesine giren Biotrend Enerji A.Ş. konsorsiyum üyeleri | Biotrend halka arz lot sayısı konuları ve Biotrend Enerji A.Ş. halka arzın tüm detayları haberimizde...
BİOTREND ENERJİ KONSORSİYUM ÜYELERİ
Deniz Yatırım ve TSKB liderliğinde 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzın yüzde 80’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu ve Biotrend Enerji A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, halka arza katılım için, aşağıda listelenen konsorsiyum üyeleri dışında talep vermenin mümkün olmayacaği belirtildi. İşte Biotrend Enerji A.Ş. konsorsiyum üyeleri:
- Deniz Yatırım
- A1 Capital Yatırım
- Ahlatçı Yatırım
- Alan Yatırım
- Alternatif Yatırım
- Alnus Yatırım
- Anadolu Yatırım
- Ata Yatırım
- BGC Partners
- Bizim Menkul
- Dinamik Menkul
- Garanti Yatırım
- Gedik Yatırım
- Global Menkul
- Halk Yatırım
- ICBC Turkey Yatırım
- İnfo Yatırım
- İng Menkul
- İntegral Yatırım
- İnvestaz Yatırım
- Marbaş Menkul
- Meksa Yatırım
- Metro Yatırım
- Osmanlı Yatırım
- Oyak Yatırım
- Phillipcapital
- Piramit Menkul
- QNB Finans Yatırım
- Strateji Menkul
- Şeker Yatırım
- Tacirler Yatırım
- Teb Yatırım
- Tera Yatırım
- Ünlü Menkul
- Vakıf Yatırım
- Yatırım Finansman
- Ziraat Yatırım
Biotrend halka arz eşit mi oransal mı? Kaç lot verir? | Biotrend halka arz kodu, aracı kurumlar, izahname
BİOTREND HALKA ARZ BORSA KODU
Biotrend Enerji A.Ş. payları Borsa İstanbul'da #BİOEN kodu ile işlem görecektir.
BİOTREND HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Biotrend Enerji halka arz talep toplama taihleri 19-20-21 Nisan 2021 olarak belirlendi.
BİOTREND HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Halka arzı 29.333.333 lot oransal dağıtım yolu ile gerçekleşecek olan şirketin halka arz fiyatı ise 16,50-18 TL fiyat aralığı ile talep toplanacak.
BİOTREND HALKA ARZ LOT SAYISI
Biotrend Enerji şirketinin, sermaye artırımından kaynaklı 22 milyon lotu halka arz edilecek ve buradan halka arz geliri elde edecek. Bu gelirin en fazla %30'unun borç ödemesinde kullanacağı belirlenirken yatırımcılar, bu oranı olumlu olarak değerlendiriyor.