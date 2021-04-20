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Biotrend Enerji konsorsiyum üyeleri | Biotrend halka arz lot sayısı

Biotrend Enerji A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz i.in yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından 19 - 21 Nisan tarihleri arasında talep toplayacağını duyurdu. Bunun üzerine yatırımcılar, Biotrend Enerji A.Ş. konsorsiyum üyeleri | Biotrend halka arz lot sayısı konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Biotrend Enerji konsorsiyum üyeleri | Biotrend halka arz lot sayısı

Türkiye'nin 11 ilinde, toplam 17 tesisi ve 293 çalışanı ile yıllık 300 milyon kWh enerji üretimi sağlayan Biotrend Enerji'nin 19 - 20 - 21 Nisan tarhilerinde talep toplayacağını duyurmasının ardından 38 kurumdan oluşan konsorsiyum üyeleri de merak konusu oldu. Yatırımcılar tarafından en çok arananlar listesine giren Biotrend Enerji A.Ş. konsorsiyum üyeleri | Biotrend halka arz lot sayısı konuları ve Biotrend Enerji A.Ş. halka arzın tüm detayları haberimizde...

BİOTREND ENERJİ KONSORSİYUM ÜYELERİ

Deniz Yatırım ve TSKB liderliğinde 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzın yüzde 80’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Biotrend Enerji A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, halka arza katılım için, aşağıda listelenen konsorsiyum üyeleri dışında talep vermenin mümkün olmayacaği belirtildi. İşte Biotrend Enerji A.Ş. konsorsiyum üyeleri:

Biotrend Enerji konsorsiyum üyeleri | Biotrend halka arz lot sayısı

  • Deniz Yatırım
  • A1 Capital Yatırım
  • Ahlatçı Yatırım
  • Alan Yatırım
  • Alternatif Yatırım
  • Alnus Yatırım
  • Anadolu Yatırım
  • Ata Yatırım
  • BGC Partners
  • Bizim Menkul
  • Dinamik Menkul
  • Garanti Yatırım
  • Gedik Yatırım
  • Global Menkul
  • Halk Yatırım
  • ICBC Turkey Yatırım
  • İnfo Yatırım
  • İng Menkul
  • İntegral Yatırım
  • İnvestaz Yatırım
  • Marbaş Menkul
  • Meksa Yatırım
  • Metro Yatırım
  • Osmanlı Yatırım
  • Oyak Yatırım
  • Phillipcapital
  • Piramit Menkul
  • QNB Finans Yatırım
  • Strateji Menkul
  • Şeker Yatırım
  • Tacirler Yatırım
  • Teb Yatırım
  • Tera Yatırım
  • Ünlü Menkul
  • Vakıf Yatırım
  • Yatırım Finansman
  • Ziraat Yatırım

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BİOTREND HALKA ARZ BORSA KODU

Biotrend Enerji A.Ş. payları Borsa İstanbul'da #BİOEN kodu ile işlem görecektir.

BİOTREND HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Biotrend Enerji halka arz talep toplama taihleri 19-20-21 Nisan 2021 olarak belirlendi.

Biotrend Enerji konsorsiyum üyeleri | Biotrend halka arz lot sayısı

BİOTREND HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Halka arzı 29.333.333 lot oransal dağıtım yolu ile gerçekleşecek olan şirketin halka arz fiyatı ise 16,50-18 TL fiyat aralığı ile talep toplanacak.

BİOTREND HALKA ARZ LOT SAYISI

Biotrend Enerji şirketinin, sermaye artırımından kaynaklı 22 milyon lotu halka arz edilecek ve buradan halka arz geliri elde edecek. Bu gelirin en fazla %30'unun borç ödemesinde kullanacağı belirlenirken yatırımcılar, bu oranı olumlu olarak değerlendiriyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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