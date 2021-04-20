Biotrend Enerji konsorsiyum üyeleri | Biotrend halka arz lot sayısı

Türkiye'nin 11 ilinde, toplam 17 tesisi ve 293 çalışanı ile yıllık 300 milyon kWh enerji üretimi sağlayan Biotrend Enerji'nin 19 - 20 - 21 Nisan tarhilerinde talep toplayacağını duyurmasının ardından 38 kurumdan oluşan konsorsiyum üyeleri de merak konusu oldu. Yatırımcılar tarafından en çok arananlar listesine giren Biotrend Enerji A.Ş. konsorsiyum üyeleri | Biotrend halka arz lot sayısı konuları ve Biotrend Enerji A.Ş. halka arzın tüm detayları haberimizde...

BİOTREND ENERJİ KONSORSİYUM ÜYELERİ

Deniz Yatırım ve TSKB liderliğinde 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzın yüzde 80’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Biotrend Enerji A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, halka arza katılım için, aşağıda listelenen konsorsiyum üyeleri dışında talep vermenin mümkün olmayacaği belirtildi. İşte Biotrend Enerji A.Ş. konsorsiyum üyeleri:

Deniz Yatırım

A1 Capital Yatırım

Ahlatçı Yatırım

Alan Yatırım

Alternatif Yatırım

Alnus Yatırım

Anadolu Yatırım

Ata Yatırım

BGC Partners

Bizim Menkul

Dinamik Menkul

Garanti Yatırım

Gedik Yatırım

Global Menkul

Halk Yatırım

ICBC Turkey Yatırım

İnfo Yatırım

İng Menkul

İntegral Yatırım

İnvestaz Yatırım

Marbaş Menkul

Meksa Yatırım

Metro Yatırım

Osmanlı Yatırım

Oyak Yatırım

Phillipcapital

Piramit Menkul

QNB Finans Yatırım

Strateji Menkul

Şeker Yatırım

Tacirler Yatırım

Teb Yatırım

Tera Yatırım

Ünlü Menkul

Vakıf Yatırım

Yatırım Finansman

Ziraat Yatırım

Biotrend halka arz eşit mi oransal mı? Kaç lot verir? | Biotrend halka arz kodu, aracı kurumlar, izahname

BİOTREND HALKA ARZ BORSA KODU

Biotrend Enerji A.Ş. payları Borsa İstanbul'da #BİOEN kodu ile işlem görecektir.

BİOTREND HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Biotrend Enerji halka arz talep toplama taihleri 19-20-21 Nisan 2021 olarak belirlendi.

BİOTREND HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Halka arzı 29.333.333 lot oransal dağıtım yolu ile gerçekleşecek olan şirketin halka arz fiyatı ise 16,50-18 TL fiyat aralığı ile talep toplanacak.

BİOTREND HALKA ARZ LOT SAYISI

Biotrend Enerji şirketinin, sermaye artırımından kaynaklı 22 milyon lotu halka arz edilecek ve buradan halka arz geliri elde edecek. Bu gelirin en fazla %30'unun borç ödemesinde kullanacağı belirlenirken yatırımcılar, bu oranı olumlu olarak değerlendiriyor.