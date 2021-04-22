Biotrend Enerji'nin halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru üzerine 19 Nisan Pazartesi günü talep toplama başladı. Şirket, 19 - 20 - 21 Nisan tarihlerini talep toplama günü olarak belirlemişti. Dün sona eren talep toplama işlemlerinin ardından yatırımcılar, Biotrend halka arz sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Biotrend halka arz sonuçları konularını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

BİOTREND HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BELLİ OLDU MU?

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş halka arzında 19-20-21 Nisan 2021 tarihlerinde 16,50 TL – 18,00 TL fiyat aralığından talep toplanmıştı. 252.698 bireysel yatırımcı halka arza katıldı.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, dün sona eren talep toplama işlemlerinin ardından Biotrend halka arz sonuçlarının bugün kamuoyu ile paylaşılmasının uygun görüldüğü belirtildi. İşte sonuçlar...

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BİOTREND HALKA ARZ SONUÇLARI

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. yetkililerince yapılan açıklamada şu ifadelere yer verild:

"Halka arzda toplanan talep değerlendirilerek 5.000.000 TL nominal değerli payların ek satış hakkı kullanılmıştır. Bu kapsamda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 22.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz 14.666.666 TL ile ek satış kapsamında halka arz edilebilecek 5.000.000 TL olmak üzere toplam 41.666.666 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır."

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Şirketin halka arzına Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının yaklaşık 20 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının yaklaşık 9 katı talep geldi.