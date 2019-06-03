BiP, grup görüntülü görüşmede kişi sayısını artırdı

Yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'te 10 kişi aynı anda yüksek çözünürlüklü görüntülü görüşme yapabilecek.

Türkiye'nin mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu BiP, üzerinden 10 kişiye kadar aynı anda yüksek görüntü ve ses kalitesinde görüşme yapılabilecek.

Turkcell'li BiP kullanıcılarına bayramda görüşmeler ücretsiz

10 kişiye kadar yapılabilen grup görüntülü görüşme özelliği ile Ramazan Bayramı'nda bir araya gelemeyenler BiP'te buluşarak görüntülü ve sesli olarak aynı anda bayramlaşma imkanı yakalayacaklar. Turkcell kullanıcılarının BiP üzerinden yaptığı sesli ve görüntülü aramalar internet paketlerinden düşülmeyerek ücretsiz olacak.

Kaynak: İHA