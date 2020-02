Bipolar tedavisi gören oğulları yüzenden hayatları cehenneme döndü

DİYARBAKIR'da Yüce ailesi, bipolar hastası olan oğulları Muhammed'in (18) saldırgan davranışları nedeniyle zor günler geçiriyor. Kullandığı ilaçların etkisi geçince agresifleşen Muhammed, evdeki kapı ve pencereleri kırıp, ailesine de saldırıp zarar veriyor. Odalarının kapılarını kilitlemeden uyuyamayan aile bireyleri, Muhammed'in tedavi edilmesi için yetkililerden yardım çağrısında bulundu.

Merkez Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde oturan Remziye ve Yunus Yüce'nin 3 çocuğundan tek erkek olan Muhammed, 3 yaşındayken 2 kez havale geçirdi. Daha sonra düzenli olarak kontrollere giden ve okula başlayan Muhammed Yüce'n'in öğretmeni, öğrencisinin depresif davranışlarını fark edince aileyle görüştü. Ailesinin hastaneye götürdüğü Muhammed'e, yapılan kontrollerin ardından bipolar bozukluk teşhisi konuldu. Yüce ailesi, Muhammed'in hastalığının ardından zor günler yaşamaya başladı. Günde 3 ilaç kullanan ve etkilerinin geçmesiyle saldırganlaşan Muhammed, evde kapı, pencere ve duvarları kırıp, zarar vermeye başladı. Agresifleşen Muhammed ailesine de saldırmaya başladı. Bunun üzerine Yüce ailesi de odalarının kapılarını kilitleyerek kendilerini korumaya çalışırken, bir yandan da Muhammed'i yalnız bırakmamak için çaba sarf ediyor.

6 yıldır işsiz olan baba Yunus Yüce, Muhammed ile sürekli ilgilendiği, dışarı çıkarken yanında ayırmadığını ancak Muhammed'in zaman zaman ortadan kaybolduğunu, kilometrelerce uzakta bulduklarını söyledi. Her gece korku içinde uyuduklarını belirten Yunus Yüce hem oğlunun tedavisi için hem de 6 yıldır işsiz olması nedeniyle biriken yaklaşık 40 bin TL tutarındaki borcunun ödenmesi için yardım bekliyor.

'GÜNDE 3 İLAÇ KULLANIYOR, ETKİSİ 2-3 SAAT SÜRÜYOR'

Muhammed'in rahatsızlığını okuldaki öğretmenin fark ettiğini söyleyen Yunus Yüce, "Geçimimizi dost akraba yardımlarıyla yapıyoruz. Şu an 40 bin TL gibi bir borcum da var bunlardan dolayı. Muhammed yerinde duramıyor. Her ay düzenli olarak doktora götürüyoruz. Ona bir iğne yapıyorlar. 3 yaşındayken Muhammed havale geçirdi. 1 yıl arayla 2 kere havale geçirdi. Birinci de 12 gün hastanede kaldı. İkincisinde 8 gün kaldı. Biz hastalığını fark etmedik. Okula gittiği zaman öğretmeni beni aradı. O fark etmiş. Muhammed'in tedavisi için ilaç kullanıyoruz, iğne vuruyoruz. Onların etkisi gittikten sonra eskisi gibi oluyor. Günde 3 hap kullanıyor. Etkisi 2- 3 saat sürüyor. Ondan sonra tekrar sinirleniyor. Sürekli dışarı çıkmak istiyor. Ben de bu yaştan sonra dışarı çıkmakta zorlanıyorum. Her gördüğü şeyi de istiyor. Ben de zor durumda kaldım. Muhammed'in tedavisi için hayırseverlerden yardım ve çalışacak bir iş istiyorum" diye konuştu.

'KIZLARIM KAPIYI KİLİTLİYOR, KORKU İÇİNDEYİZ'

Muhammed'in kendilerine de zarar verebileceğinden korktuklarını dile getiren baba Yüce, "2 kızım var. Okuldan geliyor. Geldiği gibi küçük odaya kapanıyorlar. Kapıyı kilitliyorlar. Korku içindeyiz. Gece yattığımız zaman kalkıp bize bir zarar verecek korkusu içindeyiz. Ortada kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Engelli maaşımız da hiçbir gelirimiz de yok. Yetkililerden bir yardım bekliyoruz" dedi.

'MUHAMMED İÇİN TEDAVİ İSTİYORUM'

Bütün gününü oğlu Muhammed ile geçirdiğini anlatan anne Remziye Yüce ise, "Maalesef oğlum hasta. Buradan tüm yetkililerden, hayırseverlerden yardım istiyoruz. Çocuğuma yardım istiyorum. Muhammed için tedavi istiyorum. Babası da işsiz. Zor durumdayız. Gün içinde zamanımız hep onunla geçiyor. Onun dışında hiçbir yere gidemeyiz. Herkes gibi normal bir hayat sürdüremeyiz. Sürekli zamanımız onunla geçiyor" diye konuştu.

