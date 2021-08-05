Bir adamı 5 kişi dövdü, iç çamaşırına kadar parçaladılar! İstanbul'un Esenyurt ilçesinde garip bir kavga yaşandı. 5 kişi bir adamı feci şekilde döverken, hızlarını alamayıp darp edilen adamın iç çamaşırını yırttılar. 5 kişinin elinden canını kurtarmaya çalışan adam, bir otelin resepsiyon bölümüne giderek yardım istedi.

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Olay, İstanbul Esenyurt'ta bulunan Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi, Sokak ortasında 5 kişi bir üstüne saldırdı, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Dakikalarca dayak yiyen adam, çareyi bir otelin resepsiyonuna sığınmakta aradı, fakat yine kurtulamadı. Talihsiz adamı döven 5 kişi otele giriş yaparak, adamın iç çamaşırları da dahil, kıyafetlerini parçaladılar.