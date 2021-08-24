Bir Afgan göçmen skandalı daha! Kadınları gizlice kameraya aldı

Suriyeli ve Afgan mülteciler konusundaki tartışmalar sürerken bazı Afgan mültecilerin sosyal medya hesaplarında yaptığı skandal paylaşımlara tepkiler geliyor. Dün bir Afgan gencin sosyal medya hesabına gelen bir yorum üzerine Türkler hakkında yaptığı skandal açıklamalar sonrası bugün de başka Afgan genci skandal bir paylaşımda bulundu.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM!

Taliban'dan kaçıp ülkesi Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan bir mülteci, Marmaray ve plajdaki kadınları gizlice çekip TikTok hesabında paylaştı. Zazai.halak777 kullanıcı adıyla yayınladığı görüntüler on binlerce kez izlendi. Şahsın, 36 bin 500 takipçisi bulunan şahsın paylaşımı tepki çekti.

BU İLK DEĞİL!

Yaşanan olay ilk değil. Dün de bir Afgan mültecinin görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu. Şahıs, kendisine "Bavulunuzu yavaş yavaş toplamaya başlayın. Köye dönme zamanı" yazan sosyal medya kullanıcısına skandal bir yanıt vermişti.

Görüntüde Afgan göçmenin, "Şimdi Türk kardeşlerimize gelelim. Arkadaşlar bakın, bir tanesi yorumda bana yazıyor, diyor ki; 'eşyalarınızı ayarlayın, köye gideceksiniz' Arkadaşım biz gitmeyeceğiz. Bence biz sizi göndereceğiz. Bence siz gideceksiniz, biz değil." diyerek güldüğü görülürken söz konusu video sosyal medyada tepki çekmişti. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarla yaşanan duruma ve Afgan gence tepki göstermişti.