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  3. Bir aile daha yıkıldı! Siyanür içerek intihar etti

Bir aile daha yıkıldı! Siyanür içerek intihar etti

Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Mehmet Ali Çetin (21) siyanür içerek intihar etti.

Bir aile daha yıkıldı! Siyanür içerek intihar etti 116

Olay, Sakarya’nın Erenler ilçesindeki Tabakhane Mahallesi'nde gerçekleşti.
 