Bir aile daha yıkıldı! Siyanür içerek intihar etti Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Mehmet Ali Çetin (21) siyanür içerek intihar etti.

1 6 Olay, Sakarya’nın Erenler ilçesindeki Tabakhane Mahallesi'nde gerçekleşti.

