Bir aile yok oldu! Bir babanın yaşayabileceği en zor anları: Eşi, kızı, kız kardeşi ve kuzeninden sonra şimdi de 10 yaşındaki kızını toprağa verdi

Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını, kız kardeşini ve kuzenini 26 gün önce toprağa veren acılı baba Abdullah Aktaş, günlerdir aradığı kızı Mukaddes Erva'yı kimsesizler mezarlığında buldu. Kırıkkale'nin Karakeçeli ilçesine getirilen 10 yaşındaki Erva, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Bir aile yok oldu! Bir babanın yaşayabileceği en zor anları: Eşi, kızı, kız kardeşi ve kuzeninden sonra şimdi de 10 yaşındaki kızını toprağa verdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan Aktaş ailesi, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme kiracı olarak oturduğu evinde yakalandı. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan Abdullah Aktaş (35), arama kurtarma ekiplerince binanın enkazından yaralı olarak kurtarıldı.

Bir aile yok oldu! Bir babanın yaşayabileceği en zor anları: Eşi, kızı, kız kardeşi ve kuzeninden sonra şimdi de 10 yaşındaki kızını toprağa verdi

BİR AİLE YOK OLDU

Enkazda kalan eşi Ayşe Betül (30), kızı Zümra (4), kız kardeşi Özlem Aktaş (24) ve kuzeni İkra Süme (21) hayatını kaybetti. Acılı baba Aktaş, enkazdan çıkarıldıktan sonra günlerdir aradığı 10 yaşındaki kızı Mukaddes Erva'nın hastanede hayatını kaybettiğini ve kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrendi. Mukaddes Erva son olarak, komşuları tarafından ambulansa teslim edildiği belediyenin güvenlik kameralarınca görüntülenmişti. Kahramanmaraş'a giden Aktaş, kızı Mukaddes Erva'nın cenazesini memleketi Kırıkkale'ye getirdi.

Bir aile yok oldu! Bir babanın yaşayabileceği en zor anları: Eşi, kızı, kız kardeşi ve kuzeninden sonra şimdi de 10 yaşındaki kızını toprağa verdi

KIZINI TOPRAĞA VERDİ

26 gün önce eşini, 4 yaşındaki kızını, kız kardeşini ve kuzenini toprağa veren Abdullah Aktaş, kızı Mukaddes Erva'yı Karakeçili ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verdi. Çok sayıda vatandaşın ve akrabalarının katıldığı cenaze törenine Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ, Belediye Başkanı Veysel Aydemir ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan katıldı.

Bir aile yok oldu! Bir babanın yaşayabileceği en zor anları: Eşi, kızı, kız kardeşi ve kuzeninden sonra şimdi de 10 yaşındaki kızını toprağa verdi

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