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Bir ailenin bayram sevinci acıya dönüştü! Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren 17 yaşındaki Muhammed Uzer isimli genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Uzer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bir ailenin bayram sevinci acıya dönüştü! Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, saat 03.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesinin Güllerpınarı Mahallesi’ndeki sahilde meydana geldi.

Muhammed Uzer (17), Antalya'nın Alanya ilçesinin Güllerpınarı Mahallesi’ndeki Keykubat Plajı'na girdi..

Arkadaşlarıyla beraber denize giren 17 yaşındaki genç bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN GENÇ, ARKADAŞLARININ YARDIMIYLA SAHİLE ÇIKARILDI

Muhammed Uzer, arkadaşlarının yardımıyla sahile çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Uzer’i, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Bir ailenin bayram sevinci acıya dönüştü! Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Muhammed Uzer, boğulma tehlikesi geçirerek kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhammed Uzer’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Uzer'in cenazesi bugün Konya Akcamii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Araplar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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