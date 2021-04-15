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Bir anda alevlere teslim oldu! Park halindeki otomobil hurdaya döndü

Antalya'da park halindeki Tofaş Kartal marka otomobil, bir anda yanmaya başladı. Araç motor bölümünde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Bir anda alevlere teslim oldu! Park halindeki otomobil hurdaya döndü

Antalya'da park halindeki Tofaş Kartal marka otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobile ilk müdahaleyi vatandaşlar yangın tüpüyle yaparken, Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Yangın, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi 3100 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Bünyamin Yıldırım'a ait 42 ED 888 otomobil motor bölümünden başlayan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yanan araca ilk müdahaleyi yangın tüpüyle vatandaşlar yaparken, yangın sırasında patlamaların da yaşandığı bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekipler yangını söndürmesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi. Aracın park halinde olduğu, yangının elektrik kontağı sonucu motor bölümünden başlamış olma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Bir anda alevlere teslim oldu! Park halindeki otomobil hurdaya döndü

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