Bir anda karar verildi! MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü görevden alındı

İsmi rüşvet iddiaları ile gündeme gelen MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü görevinden alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünlü, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yaptığı bilgilendirme sonucu görevinin son bulduğunu kaydetti.

Aydın Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2012 yılında geldiğim MHP İl başkanlığı görevim bugün itibari ile son bulmuştur. LİDER'im Devlet Bahçeli ve teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız Semih Yalçın Bey'in bilgilendirmesi ile bu kutsal görevim son bulmuştur.

Kırmızı çizgilerim değişmeyecek LİDER'ime bağlılığım ve ülküdaşlık hukukum kırmızı çizgim olacak. Tüm dava arkadaşlarım bu süreçte vakur davranmaları ve genel merkezimizden gelecek talimatlar doğrultusunda hareket etmelerini önemle rica ederim. Sizi önemsiyoruz, iyi ki varsınız.......!!!"

İL YÖNETİMİ DE GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan 2012 yılından bu yana görevini sürdüren Aydın Ünlü'nün ardından il yönetiminin de görevine son verildi.

SANCAKLI: BÖYLE OLMASINI KİMSE İSTEMEZDİ

Ünlü'nün görevden alınmasının ardından konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Özgür Kocaeli'ye yaptığı açıklamada, Aydın Ünlü ile yüz yüze görüşeceğini ifade ederek, “20-25 yıl teşkilatta aktif olarak görevlerde bulunacaksınız, son 9 yıldır il başkanlığını yapacaksınız ancak gidişiniz bu kadar hüzünlü olacak. Böyle olmasını kimse istemezdi. Kendisiyle yüz yüze çok şeyi konuşacağım." dedi.

"MHP TEŞKİLATI BUNDAN SONRA DAHA DA GÜÇLENECEKTİR"

İl binasının anahtarlarının genel merkezde olduğunu söyleyen Sancaklı," Bundan sonra bir süreç işletilecek. Ya teşkilatın tamamı görevden alınıp yeni bir teşkilat yapılanması oluşturulacak ya da yeni il başkanı atanacak. Bu süreç başladı ve en kısa sürede sonuçlanacak. Kocaeli’deki teşkilat üyelerimizin hiç biri rehavete kapılmasın, endişe duymasın. Kocaeli MHP Teşkilatı bundan sonra daha da güçlenecektir. Benden istenen tüm katkıyı vermeye de hazırım” ifadelerini kullandı.