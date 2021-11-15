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  3. Bir anda popüler oldu! 4 kulaklı yavru kedi sosyal medyayı salladı

Bir anda popüler oldu! 4 kulaklı yavru kedi sosyal medyayı salladı

Mavi Rus cinsi kedi Midas 4 kulaklı olarak dünyaya geldi. genetik mutasyon sebebiyle 4 kulağı olan kediyi sahiplenen Canis Döşemeci, Midas için Instagram hesabı açtı. Midas kısa sürede Instagram'da viral oldu.

4 kulaklı yavru  Mavi Rus cins yavru kedi Midas, Instagram'da büyük beğeni topluyor. Daha 3 hafta gibi kısa bir sürede 19 binin üzerinde takipçi toplayan 4 aylık Midas adlı kedinin genetik mutasyon sebebiyle 2 değil 4 kulağı var.

YAVRU KEDİYİ SAHİPLENDİ

Bir sokak kedisi evin bahçesinde , Midas ve 6 kardeşini dünyaya getirdi.  Evin sahibinin arkadaşı olan Canis Döşemeci yavru kediyi sahiplendi.

YAVRU KEDİNİN VÜCUDUNDA BAŞKA GENETİK MUTASYONLAR VAR MI?

Gövdesinde kalbe benzeyen beyaz tüylü bir bölüm de olan Midas, evin Suzy ve Zeyno adlı iki Labrador cinsi köpeğiyle de çok iyi anlaşıyor. Duyma yetisinde herhangi bir sıkıntı yaşamayan Midas'ın vücudunda başka genetik mutasyonlar olup olmadığının tespiti için kontroller devam edecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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