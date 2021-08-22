Bir anda yere yığılmıştı! Hastaneye kaldırılan Nsakala'nın sağlık durumu nasıl?

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada rahatsızlanarak bir anda yere yığılan Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Fabrice Nsakala'ya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan futbolcunun bilincinin açık olduğu belirtildi.. Beşiktaş İletişim Direktörü Bülent Ülgen, Nsakala'nın hastanede çevresiyle konuşabildiğini, hayati tehlike ve solunum probleminin bulunmadığını ifade ederken Beşiktaş Kulübü, Nsakala'nın hastane odasında gülerken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş'tan Nsakala açıklaması:" Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir."

Siyah-beyazlı kulüp, sağlık durumu iyi olan Fabrice Nsakala'nın hastane odasında gülerken çekilen fotoğrafını paylaştı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Geçmiş olsun N'Sakala. İnşallah güzel haberlerini alacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe: Geçmiş olsun, dualarımız seninle Nsakala! Maç sırasında rahatsızlık yaşayarak hastaneye kaldırılan @NsakalaFabrice'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Galatasaray: Geçmiş olsun N'Sakala!

Gaziantep FK ile Beşiktaş JK arasında oynanan karşılaşma esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan @Besiktas futbolcusu @NsakalaFabrice'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede kendisinden iyi haberler almayı diliyoruz.

Trabzonspor: Gaziantep FK ile oynanan maç sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Kulübü’nün oyuncusu N’Skala’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Dualarımız seninle @NsakalaFabrice