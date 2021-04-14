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  3. Bir anlık dalgınlık 3 bileziğe mal oldu! Kuyumcuya müşteri gibi gelip bilezikleri çaldı

Bir anlık dalgınlık 3 bileziğe mal oldu! Kuyumcuya müşteri gibi gelip bilezikleri çaldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir hırsız müşteri gibi geldiği kuyumcudan bilezik alacağını söyledi. Bilezikleri inceleyen hırsız, esnafın bir anlık dalgınlığından yararlanarak, 3 adet altın bileziği alıp kayıplara karıştı.

Bir anlık dalgınlık 3 bileziğe mal oldu! Kuyumcuya müşteri gibi gelip bilezikleri çaldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde müşteri gibi geldiği kuyumcudan bilezik alacağını söyleyen hırsızlık şüphelisi, 3 adet altın bileziği alarak kayıplara karıştı.

BİLEZİK ALACAĞINI SÖYLEDİ

Olay, Ereğli ilçesi Rasim Erel Caddesi üzerinde bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor giyimli kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, kuyumcuya girerek altın bilezik alacağını söyleyerek altınlara bakmak istedi. Altınlara bakar gibi yapan şüpheli, iş yeri sahibinin de bir anlık dalgınlığından faydalanarak tezgahta bulunan 3 tane bileziği alarak kaçtı. Şüpheli şahıs, bileziklerle ortadan kaybolurken, durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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