Bir anlık dalgınlık nelere mal oldu! Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı

Erzincan'da üzerine süt dökülen 1 yaşındaki bebek feci şekilde yandı. İşe giden anne baba, Yusuf Kadam isimli 1 yaşındaki bebeklerini anneannesine bıraktı. Minik Yusuf kendi kendine oyun oynarken, anneanne Ayşe Bulut misafirlere kahve yapmak için mutfağa gitti. Ocağın üzerine süt koyan anneanne hazırlık yaptığı sırada, 1 yaşındaki Yusuf, emekleyerek mutfağa geldi. Fırın kapağıyla oynamaya başlayan Yusuf'un üzerine, o sırada ocakta kaynayan süt devrildi.

VÜCUDUNDA İKİNCİ DERECEDEN YANIKLAR OLUŞTU

Kaynar sütün başından aşağı dökülmesiyle acı içinde kalan minik Yusuf, yakınları tarafından Erzincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin yapılmasının ardından yanan çocuk, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Minik Yusuf’un başında, boynunda, göğsünde ve kollarında olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci dereden yanıklar oluştuğu belirlendi. Olayla ilgili konuşan Anneanne Ayşe Bulut, "Herkese ders olsun kimse çocuğunu yalnız bırakmasın” diye konuştu. Yusuf'un Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi devam ediyor.