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  3. Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! Trenin altına feci şekilde can verdi

Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! Trenin altına feci şekilde can verdi

Amasya'nın Suluova ilçesinde 37 yaşındaki 3 çocuk babası Yakup Dol, hemzemin geçitte araçların durduğunu fark etmeyerek karşıdan karşıya geçince gelen trenin atında kaldı. 200 metre ileride durabilen trenin altından yaralı halde kurtarılan Yakup Dol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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12 Ocak 2021 Salı 11:00
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