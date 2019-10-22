Bir anne için en zor an! Oğlunun cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu

İzmir Karabağlar'da, üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle berber koltuğunda vurularak öldürülen 40 yaşındaki Ali Ekber Aslan son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde anne Raziye Turgut'un güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Ali Ekber Aslan, Karabağlar'daki Eski İzmir Caddesi’nde, tıraş olmak için girdiği berber dükkanında üvey kardeşi Yusuf Kerim S. tarafından pompalı tüfekle vurulmuştu. Aslan, ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Aslan, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACILI ANNE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Ali Ekber Aslan için Limontepe Ömerül Faruk Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede acılı anne Raziye Turgut, oğlunun tabutu başında sinir krizi geçirdi. Acılı anneyi yakınları teselli etti. Cenazede Aslan'ın yakınları da gözyaşlarını tutamadı. Ali Ekber Aslan’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla Kuşçular Mezarlığı’na defnedildi. Öte yandan, gözaltındaki Yusuf Kerim S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.