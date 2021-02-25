Bir anne köpeğin yürekleri burkan görüntüsü! Aracın ezdiği yavrusunun başında bekledi

Kars'ta bir caddede bir araç tarafından ezilip vatandaşlar tarafından kaldırıma bırakılan köpeğin hali izleyenlerin içini sızlatırken annesinin ise saatlerce yavrusunun başından ayrılmadığı o görüntüler duygu dolu anlara sahne oldu. Belediye ekipleri yavruyu alıp bölgeden uzaklaşırken o anlar kameraya böyle yansıdı.