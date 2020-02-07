Bir anne ve babanın yardım çığlığı

Uşak'ta harabeye dönmüş evlerinde zor şartlar altında yaşayan baba Bekir Gezer (85) ve anne Hatice Gezer (80) şeker hastası olan 57 yaşındaki oğullarının tedavisi için yardım talebinde bulundu.

Banaz ilçesinin Kaylı köyünde ikamet eden Bekir ve Hatice Gezer adlı yaşlı çift 20 yıldır yaşadıkları adeta harabeye dönen bir odalı evlerinde hayata tutunmaya çalışıyor. Kötü şartlara rağmen zorlu şartlara karşı mücadele eden çiftin sağlık sıkıntıları da bulunuyor. Yaşlı çiftin 57 yaşındaki şeker hastası oğulları yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle yatağa bağımlı halde yaşıyor. Devletten aldıkları yaşlılık maaşı ve oğullarının aldığı engelli maaşının dışında hiçbir gelir kaynağı olmayan çift yardım talebinde bulundu.

"Yardım istemeye mecbur kaldık"

Yaşlandıkları için pek çok zorluk yaşadıklarını dile getiren baba Bekir Gezer, "20 senedir buradayız. Benim eski evim göçtü. Burayı eşimin tarlasını satıp parayla aldık. 3-4 senedir oğlumun şeker hastalığı var. Yaşlılık maaşı ve oğlumun engelli maaşı var. Yettiremiyoruz. Yaşlandığımız için yardım istemeye mecbur kaldık. Başka bir çaresi yok" dedi.

"Yardım çağrısı başlattık"

Kötü durumda olan aileye yardım amaçlı kendi çapında kampanya başlatan komşu Süleyman Alay, "Ben onların sesini duyurmaya gayret gösterdim ve çaba harcadım. Kendilerinin yaşlılık maaşları var başka herhangi bir gelirleri yok. Bu yüzden sesimizin duyulması için bu yardım çağrısını başlattık. Bir vatandaş olarak kendimi sorumlu hissettim. Yardımlarınızı esirgememenizi istiyoruz. Hepsi bu" diye konuştu.

Kaynak: İHA