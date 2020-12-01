Bir anneden vicdansızlık görüntüleri! Bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı

İstanbul Kartal'da Figen Ü. isimli bir kadın, 1,5 yaşındaki çocuğuna alkol içirip fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. çocuğunun fotoğraflarını gören baba, çocuğunu almak için savcılığa başvururken, anne hakkında soruşturma açıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.