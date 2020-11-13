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  3. Bir annenin denizde kaybolan bebeğini arama anı yürekleri dağladı!

Bir annenin denizde kaybolan bebeğini arama anı yürekleri dağladı!

Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen 120 göçmenin bulunduğu Libya'nın Khums şehri açıklarındaki bir teknenin batmasının ardından bebeğini kaybeden bir annenin feryadı izleyenlerin yüreklerini dağladı. Arama çalışmaları sonucu 6 aylık bebeğin cansız bedenine ulaşılırken o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

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13 Kasım 2020 Cuma 14:30
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