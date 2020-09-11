Bir annenin en acı günü! 9 yaşındaki oğlunu elbise dolabında boynundan asılı halde buldu
Zonguldak'ta 9 yaşındaki oğlunu evde yalnız bırakıp alışverişe giden bir anne, eve döndüğünde akıl almaz manzara ile karşılaştı. Oğlunu atkı ile elbise dolabına asılı halde bulan anne aklını yitirmenin eşiğine geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri cenazeyi morga kaldırırken polis de olayla ilgili inceleme başlatıldı
Zonguldak‘ın Kilimli ilçesinde yaşanan olayda alışverişten dönen bir anne evde 9 yaşındaki oğlu Rüzgar E.’yi atkı ile elbise dolabına asılı halde buldu. Sinir kiriz geçiren annenin çığlıklarını duyan komşuları durumu öğrenmelerinin ardından 112 ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler Rüzgar E.'nin cenazesini otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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