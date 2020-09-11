Bir annenin en acı günü! 9 yaşındaki oğlunu elbise dolabında boynundan asılı halde buldu

Zonguldak'ta 9 yaşındaki oğlunu evde yalnız bırakıp alışverişe giden bir anne, eve döndüğünde akıl almaz manzara ile karşılaştı. Oğlunu atkı ile elbise dolabına asılı halde bulan anne aklını yitirmenin eşiğine geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri cenazeyi morga kaldırırken polis de olayla ilgili inceleme başlatıldı