Bir annenin feryadı, yetkililere seslendi! Tedavi olamazsa engelli kalma durumu var

Samsun'un Alaçam ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 23 yaşındaki oğlunun engelli kalmasından korkan anne, oğlunun tedavisinin yapılabilmesi için yetkililere seslendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bir annenin feryadı, yetkililere seslendi! Tedavi olamazsa engelli kalma durumu var

Samsun'un Alaçam ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 23 yaşındaki oğlunun engelli kalmasından korkan anne, oğlunun tedavisinin yapılabilmesi için yetkililere seslendi.

İncirli Mahallesi'nde virane haldeki evlerinde yaşam mücadelesi veren 3 kişilik Alver ailesi, yardım bekliyor. Tek gelirleri annenin aldığı 65 yaş aylığı olan ailenin 23 yaşındaki çocukları ise geçirdiği trafik kazaları sonucu çalışamıyor. Yetkililere seslenen anne 68 yaşındaki Emine Alver, "Bir 65 yaş aylığım var. Eşim ayağından ameliyat olduğu için çalışamıyor. Onun yaşı 65'ten küçük. Herhangi bir maaşı yok. Oğlum ise iki kere trafik kazası geçirdi. Fizik tedavi görmesi gerekiyor. Sakat kalma durumu var. Maddi imkanlarımız yetersiz. Borçlarımız var" dedi.

Okuldan mezun olduktan sonra şansızlıkların bir türlü yakasını bırakmadığını belirten 23 yaşındaki Yaşar Alver, "3 yıl önce trafik kazası geçirdim. Motorla kaza yaptım. Oradan kalma ayağıma platin takıldı. Karşı taraf yüzde 100 hatalı olduğu halde, evraklarda her şekilde belirtildiği halde 3 yıldır mahkemem sürüyor. Tekrardan 12 Temmuz'da kaza yaptım. O kazada da sağ dizimde damar patladı. Ameliyat oldum. Şu an ayağımın üstüne basamıyorum. Fizik tedavi olmam gerekiyor. 7 ay sonraya sıra verdiler" diye konuştu.

Bir annenin feryadı, yetkililere seslendi! Tedavi olamazsa engelli kalma durumu var

Turizm otelcilik mezunu olduğunu belirten Alver, "Evin geçimini ben sağlıyordum. Otellerde çalışıyordum. Şu anda çalışamıyorum. Tedavi olamazsam sakat kalma durumum var. Haftanın 5 günü birer saat fizik tedavi görmem lazım. Annemin bir yaşlılık aylığı var. Başka bir gelirimiz yok. Onunla geçinmeye çalışıyoruz. Maddi durumumuz iyi olmadığından dolayı çok zorlanıyoruz. İmkanımız olmadığı için de özel hastaneye de gidemedik. Tedavi konusunda yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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KAYNAK: İHA

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