Bir Annenin Günahı dizisi hangi gün oynuyor? Saat kaçta? Ne zaman başlıyor? Hangi kanalda? Hangi diziden uyarlama?

Koronavirüs salgının gölgesinde çekimleri süren bir dizi daha ekranlara geliyor. Başrollerinde Özge Özberk, Musa Uzunlar ve Mert Yazıcıoğlu'nun rol aldığı Bir Annenin Günahı dizisi iddialı bir yapım olarak seyircisiyle bulacak. Dizinin ilk bölümü heyecanla beklenirken Bir Annenin Günahı dizisi hangi gün oynuyor? Saat kaçta? Ne zaman başlıyor? Hangi kanalda? Nerede çekiliyor? Hangi diziden uyarlama? sorularının yanıtlarını merak edenler araştırmalarda bulunuyor. İşte detaylar...

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bir Annenin Günahı dizisi Kanal D ekranlarında cumartesi günleri saat 20.00'de ekrana gelecek. Dizinin reytinglerde iyi bir başarı yakalaması beklenirken rakip dizilere karşı nasıl bir reyting yakalayacağı merak konusu.

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Annenin Günahı dizisi 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren saat 20.00'de yayınlanacak.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ KONUSU

Suna, 40’lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani “gerçek hayatın” farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…

HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Bir Annenin Günahı dizisi Filipinler’de ekranlara gelmiş “A Mother’s Guilt” dizisinden uyarlanmıştır.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özberk (Suna)

Musa Uzunlar ( Sadri Güngör)

Mert Yazıcıoğlu ( Yusuf)

Emre Kınay ( Çetin Alaz)

Simay Barlas ( Yağmur Güngör)

Pamir Tekin ( İbrahim Komiser)

Alihan Türkdemir ( Ali)

Mina Derman ( Zehra )

DİZİ HAKKINDA BİLGİLER

Yapım: Limon Yapım

Yapımcı: Hayri Aslan

Yönetmen: Filiz Gülmez Pakman

Senaryo: Özlem Atasoy - Yeşim Aslan

Görüntü Yönetmeni: Ufuk Dinç

Müzik: Tamer Çıray

KARAKTERLERİN ANALİZİ

ÖZGE ÖZBERK / SUNA

Suna, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır ve çocuklarıyla beraber bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri ufak da olsa bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Çocukları için büyük bir umutla kooperatiften gelecek evlerini beklemektedir.

MUSA UZUNLAR / SADRİ GÜNGÖR

Yağmur İnşaat’ın sahibidir. Yokluktan zenginliğe doğru giden iş hayatı boyunca elde ettiği her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak başarmıştır. İyi niyetliliği ve çalışkanlığıyla çevresindeki herkesin takdirini kazanmıştır. Ailesine sevgiyle bağlıdır ve onları her şeyin üstünde tutmaktadır.

Şirketin organizasyonunu yürüttüğü kooperatifin paraları erimiş, inşaat şirketi artan maliyetlerle iflasın eşiğine gelmiştir. Tabii görünende durum böyledir, ancak arka planda çok daha büyük sırlar ve ihanetler yatmaktadır.

MERT YAZICIOĞLU / YUSUF

Yusuf, yüzünde gülümseme eksik olmayan annesi gibi hayat dolu bir çocuktur. Suna’nın ilk göz ağrısı, evin umududur. Çok becerikli ve zeki biridir. Ailesine destek olmak için okuldan arta kalan vakitlerle gizli gizli çalışır. Annesinin onu okutmak için elinde avucunda ne varsa verdiğini bildiği için annesine layık olmak için elinden geleni yapar. Okulunu bitirip ailesini bu fakir hayattan kurtaracağı günlerin hayaliyle yaşar.

EMRE KINAY / ÇETİN ALAZ

Çetin, hırslı ve kıskanç bir adamdır. Sadri’nin çocukluk arkadaşı, aynı zamanda da en güvendiği çalışanıdır. Hayattaki en büyük amacı Sadri’nin sahip olduğu her şeyi onun elinden çekip almaktır.

SİMAY BARLAS / YAĞMUR GÜNGÖR

Özgüveni yüksek, her zaman doğruların yanında yer alan, dürüst ve güzel bir kızdır. Ailenin tek çocuğu olan Yağmur’un, babasıyla kurduğu ilişki çocukluğundan itibaren her zaman özel olmuştur. Bu yüzden babasının ölümü en çok onu etkiler. Öyle ki derin bir depresyona girmiş, yemeden içmeden kesilmiş, deyim yerindeyse uçuruma sürüklenmiştir. Onu bu cendereden çekip alan ise, Suna’nın büyük oğlu Yusuf olacaktır.

PAMİR PEKİN / İBRAHİM KOMİSER

Suna’nın yaşadığı mahalledeki emniyette görevli komiserdir. Yakışıklı, zeki, olgun, az konuşan, karizmatik bir adamdır. Hayatının kırılmasını yıllar önce bir görev sırasında kendi gibi polis olan karısının bir trafik çevirmesinde öldürülmesiyle yaşamıştır. Hayatını hem işine hem de karısından yadigar kalan iki küçük çocuğuna adamıştır.

İbrahim, Suna’ya ilk gördüğü andan itibaren temiz bir aşk beslemektedir. Suna’ya duygularını açıp hayatın yükünü beraber omuzlamak istediğini söyleyeceği uygun anı bekler.

NEFİSE KARATAY / NAZAN GÜNGÖR

Nazan, Sadri’nin eşidir. Oldukça güzel, alımlı ve zarif bir kadındır. Kocası Sadri’yi çok sevse de, Çetin’in yanında kendisini daha kıymetli ve güçlü hissetmektedir.

ALİHAN TÜRKDEMİR / ALİ

Ali, Suna’nın en küçük çocuğudur. Güzel yüzlü, akıllı, hassas ve meraklı bir çocuktur. Evin neşe kaynağıdır. Bazen ettiği yaşından büyük sözlerle en zor zamanlarda bile ailenin yüzünü güldürür. Hapse girmekten en çok Ali’den dolayı korkar. Başkasının ona iyi bakamayacak olmasından, küçük oğlunun üzülüp, korkmasından çok tedirgindir.

MİNA DERMAN / ZEHRA

Zehra, Suna’nın liseye giden kızıdır. Ailesini çok sevse de, gözü daha şatafatlı hayatlardadır. Gözü hep yükseklerdedir. Komşuları Bekir’in kızı Filiz, en yakın arkadaşıdır. Filiz’le beraber ünlüleri takip edip, onlar gibi olmayı hayal etmektedir. Bir şekilde bu fakir hayattan yırtmak istemektedir.