Bir annenin tarifsiz acısı! 3 aylık bebeğini emzirirken öldürdü
Ankara'da bir anne 3 aylık bebeğini emzirdiği sırada nefes alamayarak hareketsiz kaldığını fark etti. Aile tarafından hemen 112 ekiplerine haber verilse de gelen ekiplerin yaptıkları müdahale sonucunda bebek hayata döndürülemedi. Bebeğin cansız bedeni morga kaldırılırken anne ve baba ise ifade için karakola götürüldü.
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24 Aralık 2020 Perşembe 13:14
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