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  3. Bir annenin vicdansızlık görüntüleri! Çocuklarına esrar içirip videoya çekti

Bir annenin vicdansızlık görüntüleri! Çocuklarına esrar içirip videoya çekti

Brezilya'nın Amazonas eyaletinde bir anne, küçük yaşlardaki çocuklarına esrar içirip videoya çekti. Ardından bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan anneye sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisiyle karşılaştı. Anne hakkında soruşturma başlatırken o anlarda kameralara böyle kaydedildi.

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26 Kasım 2020 Perşembe 12:42
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