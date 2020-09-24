'Bir araba, bir ev uğruna yıllarımı harcamak istemiyorum' yazıp intihar etti
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden intihar mektubu bırakan 18 yaşındaki genç kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi. Gencin mektupta, ''Bir araba, bir ev uğruna yıllarımı harcamak istemiyorum'' yazması dikkat çekti.
Kocaeli Darıca'da dün gece sosyal medya hesabından 3 ayrı paylaşım yaparak intihar mektubu yazan Furkan Celep (18) falezlerin bulunduğu alanda kayalıklardan atlayarak yaşamını sonlandırdı.
Gece saatlerinde, Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerindeki falezlerin bulunduğu alanda ceset görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ölen kişinin Furkan Celep olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri falezlerden inerek Furkan Celep’in cesedini Sahil Güvenliğe ait bota alınmasını sağladı. Gencin cesedi kıyıya çıkarılırken, olay yerinde incelemede bulunuldu.
''HER ŞEYİ ARKAMDA BIRAKIP GİTMEK MANTIKLI GELİYOR''
Araştırma yapan polis ekipleri, bir kargo firmasında çalışan Furkan Celep’in sosyal medya hesabından intihar edeceği yönünde yazı paylaştığı bilgisine ulaştı. Paylaşımda içki veya uyuşturucu maddenin etkisinde kalmadığını belirten Furkan Celep, bunalım veya depresyonda olmadığını ifade ederek, bunun günlerce, haftalarca hatta aylarca üzerinde düşündüğü bir konu olduğunu ve sonucunda böyle bir karara vardığını söylediği görüldü.
Furkan Celep bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarını harcamak istemediğini, iş hayatının kendisine çok yorucu geldiğini ifade ederek, her şeyi arkada bırakıp gitmenin mantıklı geldiğini, gökyüzünde huzur bulacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
2.Bu bir intihar notu. @piongup Kendi özümü yetenegimi ögrenemedim, bunun için çok ugraştım ve çaba gösterdim.Neyi sevdigimi bilmiyorum, ne olmak istedigimi bilmiyorum, ne okumak istiyorum bunu dahi bilmiyorum.Benim yaşımdaki insanlara aramda uçurum var, her konuda benden daha üstünler. Zaman geçtikçe kendi kişiligimden ayrılmaya başladıgımı hissediyorum.Gittikçe yalan söylemeye, argo hatta küfür kullanmaya başladım. İnsanlardan uzaklaşmaya onları önemsememeye, doğaya ve hayvanlara zaman ayıramamaya başladım.Kendimi zamanla duygusuz bir insana dönüşüyormuşum gibi hissediyorum.Bunlar bana göre değil ben böyle olmak, hayatımın geri kalanına duygusuz bir insan olarak devam etmek istemiyorum.Sorumluluk almak istemiyorum.Bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğuruna yıllarımı aylarımı harcamak istemiyorum.İş hayatı bana çok yorucu geliyor.Hem içten hem de dıştan yıpranıyorum.Bir şeyler uguruna bunca sorun yaşamak bana mantıklı gelmiyor.Bunun yerine her şeyi arkada bırakıp gitmek, her şeyi kapatmak daha mantıklı geliyor. Aslında hiçbir şey için yaşamıyorum.Yaşamak için bir nedenim bir amacım yok.İnsanların yoluma sürekli taş koyup beni yoracaklarını biliyorum, bunun için çabalamak istemiyorum. Burda kalmamı saglayan bir kaç şey vardı.Şarkılar, kitaplar, filmler, doga, gökyüzü (özellikle bulutlar ve gün batımı) ve birkaç tane de dost.Bunlar benim bir süreligine burda kalmamı sagladı, bunun için minnettarım.