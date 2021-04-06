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Bir araçtan yağ döküldü, Yol çarpışan araba pistine döndü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kavşağa bir otomobilden dökülen yağ sürücülere trafikte zor anlar yaşattı. Yolda kaymaya başlayan araçlar, güçlükle ilerledi. Kontrolden çıkan araçlar ise birbirine çarptı.

Bir araçtan yağ döküldü, Yol çarpışan araba pistine döndü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kavşağa bir otomobilden dökülen yağ sürücülere trafikte zor anlar yaşattı. Seyir halinde iken bir anda art arda kayan otomobiller kontrolden çıkınca birbirine çarptı, o anlar kameralara yansıdı.

YAĞ BAŞKA BİR ARAÇTAN SIZDI

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde İzmir yolu Çalı Kavşağı Atabulvarı dönüşünde bir araçtan sızan yağ yolu kapladı. Yolun kayganlaştığını gören işçiler yolu trafiğe kapadı ancak bir sürücü işçilerin koyduğu uyarı levhasını kaldırıp yolu tekrar açtı. Çok geçmeden kavşaktan hızla dönen bir araç kayarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Bu aracın arkasından gelen bir başka araçta kayarak öndeki araca çarptı. Arkadan gelen üçüncü araçta önündeki araçlara çarpmamak için manevra yapınca o da kaldırıma çarptı. 3 aracın kaza anını o sırada tabela onaran işçiler cep telefonları ile kaydetti. İşçilerin yolu açan sürücüye tepki gösterdikleri duyuldu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Bir araçtan yağ döküldü, Yol çarpışan araba pistine döndü

Bir araçtan yağ döküldü, Yol çarpışan araba pistine döndü

Bir araçtan yağ döküldü, Yol çarpışan araba pistine döndü

Bir araçtan yağ döküldü, Yol çarpışan araba pistine döndü

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