Bir aşk en güzel böyle özetlenirdi! Nevra Serezli: Metin'e çok hayrandım

Usta oyuncu Nevra Serezli, 2013 yılında kaybettiği hayat arkadaşı Metin Serezli ile olan ilişkisini Armağan Çağlayan'ın youtube kanalında anlattı. Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Serezli, eşi ile olan ilişkisini "Ona çok hayrandım" sözleriyle özetledi. Nevra Serezli tanışma hikayelerinden, evliliğe kadar giden yolu anlattı.

AŞK OYUNUNDA TANIŞMIŞLAR

Eşi Metin Serezli ile tanışma hikayesini anlatan oyuncu, eşiyle bir aşk oyununda bir araya geldiklerini ifade etti. Serezli tanışmalarını “Ben hem aktör olarak hem de erkek olarak çok hayrandım ona. Pır pır etti tabii yüreğim gördüğümde. Biz Metin ile ‘Aşk’ diye bir oyunda karşılaştık. O zamanlar 20 yaşında olmama rağmen 40 yaşında bir kadını canlandıracaktım. Bu rol için genç olduğumu düşünmüşler ama Metin benim oynamamı çok istemiş. Provalar sırasında bir elektriklenme oldu." sözleriyle özetledi.

GOFRETLİ KIZ İSTEME

Kız isteme anısına da yer veren Serezli, "Beni istemeye gelirken bir gül, uyduruk bir çikolata almasını söyledim." dedi. En özel anılarını paylaşan Usta Oyuncu, eşinin kendisini istemeye bir gül ve elinde bir gofretle geldiğini söyledi. Babasının maddiyata önem vermediğini dile getiren Serezli, "Babam Metin’i görünce ‘tam bana göre bir damat’ dedi." ifadelerine yer verdi.