Bir aşkla başladı, yüzlerce beste yazdı

Çankırı'da çocukken aşık olduğu kız için besteler yazmaya başlayan vatandaş, yüzlerce beste yazdı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bir aşkla başladı, yüzlerce beste yazdı

Çankırı'da çocukken aşık olduğu kız için besteler yazmaya başlayan vatandaş, yüzlerce beste yazdı. MS hastalığına yakalanan 54 yaşındaki vatandaş, saz eşliğinde bestelediği 105 eserin defterde kalmayarak seslendirilmesinin hayalini kuruyor.

Çankırı'da yaşayan 54 yaşındaki Elvan Toy, çocukken aşık olduğu kız için besteler yazmaya başladı. Bir süre sonra en büyük tutkusu haline gelen besteler için zamanın büyük kısmını ayıran Toy, çocukluğundan beri yüzlerce esere imza attı. MS hastalığına yakalanmasının ardından beste yazamaz olan Toy, saz eşliğinde yazdığı 105 besteyi satmak istiyor. Bestelerinin defterde kalmamasını istediğini belirten Toy, hastalanmadan önce her ay bir beste yazdığını ifade etti.

"Bestelere kafama çok takmıştım"

Yüzlerce beste yazığını, 105 tanesinin seslendirilebileceğini belirten Toy, "İlkokul yıllarında birisine aşık oldum ve onun için besteler yazmaya başladım. Bestelere kafama çok takmıştım ve gittiğim her yerde beste yazıyordum. Bir ayda bir beste yazıyordum. 1989 yılından beri okunacak bir şekilde beste yazmaya başladım. Kelimeleri başımda dolaştıra dolaştıra yordum. Şu anda da 105 tane bestem var. Eskiden saz çalıyordum, şimdi MS hastalığına yakalanınca saz çalamaz oldum. Sol parmaklarımı hareket ettiremiyorum. Besteler de rafta durmasın diye satmak istiyorum" dedi.

Bir aşkla başladı, yüzlerce beste yazdı

Bir aşkla başladı, yüzlerce beste yazdı

Bir aşkla başladı, yüzlerce beste yazdı

Bir aşkla başladı, yüzlerce beste yazdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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