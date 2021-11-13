'Bir ay bile geçinemezsiniz' diyerek seslendi! TÜRK- İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması: İnsanları tebessüm ettirecek rakamı önümüze getirsinler imzalayalım

Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri öncesi TÜRK- İŞ Başkanı Ergün Atalay, Adana'da bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerine ilişkin olarak, “Aralık ayının ilk 10 gününde bunu oturup konuşalım işçi ne alacağını, işveren de ne vereceğini bilsin. Uzatmanın anlamı yok. İşçiyi tebessüm ettirecek rakam inşallah gelir. Bunu yaparken işveren ve işçinin üzerindeki vergi yükünü almak gerek” diye konuştu.

"2825 LİRAYLA DEĞİL 1 AY 15 GÜN BİLE GEÇİNEMEZSİNİZ"

Asgari ücretin geçmişte belirleme ücreti olarak kullanıldığını ve şimdilerde geçim ücreti olduğunu kaydeden şunları söyledi:

“2825 lirayla değil 1 ay 15 gün bile geçinemezsiniz. İnsanları tebessüm ettirecek rakamı önümüze getirsinler imzalayalım. Biz yasama, yürütme, yargı değiliz. Asgari ücretlinin sıkıntısını dile getirip çözüm almaya çalışıyoruz. Bunu vergiyle ülkeyi yönetenlerin düşünmesi lazım. İşvereni sıkıntıya sokmadan işçimize de asgari ücretle geçinebilecek bir ücret sağlamak durumundayız."

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

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