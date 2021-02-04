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  3. Bir ayda 2 kere koronaya yakalandı

Bir ayda 2 kere koronaya yakalandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Mikail Toroman bir ayda iki kere Kovid-19'a yakalandı.

Bir ayda 2 kere koronaya yakalandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan dükkanında 65 yıldır saat tamir eden 75 yaşındaki Mikail Toraman (75), Ocak'ta rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gitti.

75 yaşındaki adama koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Mikail Toroman'a Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde 10 günlük bir tedavi süreci uygulandı.

Toroman, tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde izole olan Toroman, geçtiğimiz günlerde tekrardan rahatsızlandı. Bu kez Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toroman'ın, ikinci yapılan koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı. 75 yaşındaki Toroman'ın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
 

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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