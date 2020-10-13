Bir babanın acı günü! Kaza yaptığı otomobildeki oğlunu kaybetti
Tokat’ta 64 yaşındaki Ahmet Örnek'in kullandığı otomobil Bedrettin G. idaresindeki seyir halindeki bir traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde 25 yaşındaki Dursun Örnek yaşamını yitirirken baba ise ağır yaralandı. Kazanın ise aracın tekerleğinin patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi.
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13 Ekim 2020 Salı 17:24
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