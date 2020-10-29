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  3. Bir babanın en acı günü! 2 aylık bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı

Bir babanın en acı günü! 2 aylık bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde annesinin mama verdiği 2 aylık bebek, nefes borusuna kaçan mama nedeniyle nefessiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri geç kalındığını ve bebeğin hayatını kaybettiğini söyledi. Bebeğin cansız bedenini cenaze aracına kadar kucağında taşıyan baba görenlerin yüreklerini yaktı.

Bir babanın en acı günü! 2 aylık bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı

Gaziantep'te Suriyeli çiftin 2,5 aylık bebekleri Fatma Halaf, mama yediği sırada yemek borusuna kaçan parça nedeniyle hayatını kaybetti.

Acı olay, bu sabah İslahiye ilçesinde yaşandı. Suriye uyruklu Meryem Halaf, mama verdiği 2 aylık bebeği Fatma'nın, nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir babanın en acı günü! 2 aylık bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı

SON KEZ KUCAĞINA ALDI

Mamanın nefes borusuna kaçması nedeniyle öldüğü saptanan Fatma bebeğe, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Baba Ahmet Halaf'ın ceset torbasına koyulan cansız bedenini cenaze arabasına kucağında taşıdığı bebek, İslahiye'de defnedilecek.

Bir babanın en acı günü! 2 aylık bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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