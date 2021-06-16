Bir babanın en zor sınavı! Birlikte balık tutmaya gittiği evladı gözlerinin önünde boğuldu

Erzincan'da babasıyla ırmakta balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu. Yoğurtlu beldesindeki Karasu Nehri kolunda babası Fatih Yolci ile balık avlamak için suya giren ve ağ germek isterken aniden dengesini kaybeden 15 yaşındaki Yakup Yolci akıntıya kapıldı.

ÇARESİZ BABA JANDARMA EKİPLERİNE HABER VERDİ

Baba Fatih Yolci, akıntıyla gözden kaybolan oğlunu kurtaramayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen jandarma, AFAD, JAK ile itfaiye ekipleri su yüzeyinde ve altında arama çalışması başlattı. Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Halil Aksoylu da bölgede yapılan çalışmaları koordine etti.

Çalışmalar sonucu AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Yakup Yolci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolci, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı